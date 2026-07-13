影／酒後聊兩話題掀口角 美籍男揍傷法籍男被送辦

台北華山文創園區某咖啡館夜間售酒，昨晚卻有兩名外籍男子飲酒後因談及種族、政治議題，一言不合發生衝突，其中法國籍男子遭美國籍男子毆打成傷，警方介入後傷者提告傷害罪，警詢後將美籍男子送辦。

警方調查，法國籍57歲P姓男子與美國籍38歲D姓男子是朋友關係，2人昨晚6時許在華山文創園區某咖啡館用餐飲酒，因談論種族、政治議題意見不同，爆發口角衝突，D男憤而出拳毆打P男，導致P男眼角受傷流血。

現場店員見狀報警處理，轄區中正一分局忠孝東路派出所員警旋即到場，現場狀況雖已消停，員警仍將雙方帶返警所調查，P男後續正式向警方提告傷害罪，警詢後依法將D男移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛應保持理性溝通，切勿以暴力解決問題，警方對於任何暴力案件皆將依法究辦，絕不寬貸。

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