影／租屋驚魂！女睡夢中傳開鎖聲 門外阿伯自稱前租客要拿東西

邱姓女子在台北市松山區租屋，呂姓男子昨早上門嘗試開門，邱女驚慌致電房東、男友求助並報警，隨後發現呂男曾是該房租客，想回房「拿東西」才嘗試開門，邱女事後上網發文分享租屋驚魂記，但向警方表示暫不追究呂男責任。

據悉，29歲邱女發文指出，昨早睡覺睡到一半聽到租屋處門外傳出敲門聲，因鄰居平時不會敲門所以未多想、未理會，後來聽到門鎖發出轉動聲，她馬上起身壓住房門詢問對方是誰，一名「阿伯」自稱是上個租客，請邱女開門。

邱女當下很緊張，告訴對方「上個租客是年輕男生，不是你，請你不要硬開我家門鎖」，對方則說自己「剛被關出來」，要拿之前存放在屋內的東西，邱女回應，她跟房東有檢查過，剛搬進屋時也曾大掃除，屋中沒有留下東西。

過程中，邱女致電男友求助，男友邊趕赴邱女租屋處邊報警，她同時聯繫房東，房東證實「阿伯」事前房客。轄區松山分局警方獲報介入後，確認76歲呂男與房東已無租賃關係，事發時身上的舊鑰匙也已無法開門，是由鄰居協助開啟大門後，到邱女房門外試圖開門。

邱女在文中呼籲，如果遇到陌生人不要隨便放人進入住宅；因呂男有失禁問題，事發後住處樓梯間和門口都是屎尿，她只能自己清理。警方表示，員警暫時保管呂男所持舊鑰匙，邱女事後僅希望呂男別再逗留，暫不追究其責任。

邱女睡夢中發現呂男嘗試開起房門，致電男友及房東求助。圖／警方提供