快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

影／豐原快炒店男客喝茫 不爽台上唱歌推擠還亮刀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原區一家快炒店昨晚發生酒後糾紛，一名男客人上台唱歌時，吳姓男客人突然走到舞台推擠對方還亮刀，雙方推擠時刀掉落，吳男酒醉想撿刀卻不斷掉落，警方快打部隊到場逮人。被害人堅持提告，警方今天依殺人未遂和恐嚇罪嫌移送法辦。

豐原警分局昨晚9時42分獲報指稱，在豐原區圓環東路某快炒店有糾紛案件發生，警方立即啟動線上警力趕赴現場處理。

經調查，48歲吳姓男子與55歲林姓男子昨晚分別在店內不同桌與各自朋友餐敘，雙方互不相識。林男上台唱歌時，吳男突然走上舞台，並與林男發生推擠衝突。過程中，吳男遭同桌友人上前制止並拉離現場，他身上預藏的一把水果刀也當場掉落，吳男隨即走出店外。

警方到場後立即調閱現場監視器，全案警詢後依殺人未遂及恐嚇等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。豐原分局合作派出所所長陳盈延表示，警方對任何暴力及危害公共安全的不法行為，豐原警方均秉持「依法嚴辦、絕不寬貸」原則，將持續強化治安維護與執法作為，迅速查緝打擊不法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

豐原警分局昨晚獲報指稱，豐原區圓環東路某快炒店有糾紛案件發生，警方立即啟動線上警力趕赴現場處理，帶回嫌犯並法辦。記者游振昇／翻攝
豐原警分局昨晚獲報指稱，豐原區圓環東路某快炒店有糾紛案件發生，警方立即啟動線上警力趕赴現場處理，帶回嫌犯並法辦。記者游振昇／翻攝

豐原 恐嚇 被害人

延伸閱讀

新北醉男開瓦斯、潑汽油揚言縱火 警壓制送辦

高雄18歲男學生喝氣泡酒躺客家文物館長椅死亡 警憑發票追出身分

早餐店被騙千萬…涉詐團內鬼查個資遭押 金山分局警擬2大過免職

男車上音響播放槍聲 機車騎士驚嚇：被老屁孩疑似開槍嗆聲

相關新聞

影／租屋驚魂！女睡夢中傳開鎖聲 門外阿伯自稱前租客要拿東西

邱姓女子在台北市松山區租屋，呂姓男子昨早上門嘗試開門，邱女驚慌致電房東、男友求助並報警，隨後發現呂男曾是該房租客，想回房「拿東西」才嘗試開門，邱女事後上網發文分享租屋驚魂記，但向警方表示暫不追究呂男責任。

影／豐原快炒店男客喝茫 不爽台上唱歌推擠還亮刀

豐原區一家快炒店昨晚發生酒後糾紛，一名男客人上台唱歌時，吳姓男客人突然走到舞台推擠對方還亮刀，雙方推擠時刀掉落，吳男酒醉想撿刀卻不斷掉落，警方快打部隊到場逮人。被害人堅持提告，警方今天依殺人未遂和恐嚇罪嫌移送法辦。

酒醉男公司門口開瓦斯潑汽油欲縱火！同事見狀嚇壞 新莊警壓制逮人

新北市42歲邱男昨晚9時許喝酒後情緒失控，竟在新莊區景德路1間公司門口開瓦斯桶，還潑灑汽油欲縱火及持美工刀揮舞。新莊警趕抵立即將邱男壓制逮捕，查扣2桶瓦斯桶及美工刀，詢後依公共危險、恐嚇及恐嚇危害安全等罪嫌送辦並建請羈押。

高雄男酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢 釀4傷被逮吞罰19萬

顏姓男子昨晚7時35分許騎機車載表弟及3歲兒子，在高市三多四路闖紅燈，警方趨前攔查，顏拒檢逃逸近2公里，後追撞各1輛汽機車，顏和表弟、兒子3人及機車騎士摔倒，4人受擦傷，顏男被警方測出酒測值超標且無照又拒檢，最高可罰19萬200元。

失聯移工酒駕、無照駕駛又使用註銷號牌 豐原警攔查法辦

豐原警分局員警日前巡邏時，透過車牌辨識系統發現一輛懸掛註銷號牌的轎車，上前攔查。查證身分過程中，越南籍男駕駛見警方查出其為失聯移工，企圖趁隙逃逸被警攔阻，警方查出他涉及酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等多項違規，依法製單舉發後，移請移民署專勤隊接續處理。

休旅車肇事…疑酒醉男受困底盤下方 消防局頂起車救人

基隆市歐姓男子12日晚間在祥豐街的巷內開車，撞上有喝酒的李姓男子。歐男停車時，李男受困在底盤下方。消防局獲報派員前往救援，頂起轎車後救出送醫。警方也到場採證，已調閱相關錄影畫面，釐清事故發生原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。