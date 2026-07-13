影／豐原快炒店男客喝茫 不爽台上唱歌推擠還亮刀

豐原區一家快炒店昨晚發生酒後糾紛，一名男客人上台唱歌時，吳姓男客人突然走到舞台推擠對方還亮刀，雙方推擠時刀掉落，吳男酒醉想撿刀卻不斷掉落，警方快打部隊到場逮人。被害人堅持提告，警方今天依殺人未遂和恐嚇罪嫌移送法辦。

豐原警分局昨晚9時42分獲報指稱，在豐原區圓環東路某快炒店有糾紛案件發生，警方立即啟動線上警力趕赴現場處理。

經調查，48歲吳姓男子與55歲林姓男子昨晚分別在店內不同桌與各自朋友餐敘，雙方互不相識。林男上台唱歌時，吳男突然走上舞台，並與林男發生推擠衝突。過程中，吳男遭同桌友人上前制止並拉離現場，他身上預藏的一把水果刀也當場掉落，吳男隨即走出店外。

警方到場後立即調閱現場監視器，全案警詢後依殺人未遂及恐嚇等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。豐原分局合作派出所所長陳盈延表示，警方對任何暴力及危害公共安全的不法行為，豐原警方均秉持「依法嚴辦、絕不寬貸」原則，將持續強化治安維護與執法作為，迅速查緝打擊不法。

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