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酒醉男公司門口開瓦斯潑汽油欲縱火！同事見狀嚇壞 新莊警壓制逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市42歲邱男昨晚9時許喝酒後情緒失控，竟在新莊區景德路1間公司門口開瓦斯桶，還潑灑汽油縱火及持美工刀揮舞。新莊警趕抵立即將邱男壓制逮捕，查扣2桶瓦斯桶及美工刀，詢後依公共危險、恐嚇及恐嚇危害安全等罪嫌送辦並建請羈押。

新莊分局昨天（12日）晚間9時許接獲消防局119轉報，新莊區景德路一處公司有酒醉男子持瓦斯桶並開啟瓦斯、潑灑汽油危害公共安全。新莊警方立即派遣8名警員趕抵現場，迅速將酒醉的邱男壓制逮捕，未造成火災及人員傷亡。

據了解，邱男是這家公司員工平常都住在公司內。昨天晚間喝酒後疑因不勝酒力情緒失控，竟搬出公司內的瓦斯桶並在公司門口開啟，還潑灑汽油欲縱火，同事聞到濃厚瓦斯味出來查看，發現邱男還持美工刀揮舞，嚇得趕緊報警。

警方在現場查扣2桶瓦斯桶及2支美工刀，詢後依公共危險、恐嚇及恐嚇危害安全等罪嫌將邱男移送新北地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方查扣邱男開啟的2桶瓦斯桶。記者黃子騰／翻攝
警方查扣邱男開啟的2桶瓦斯桶。記者黃子騰／翻攝

邱男在地上潑灑大量汽油。記者黃子騰／翻攝
邱男在地上潑灑大量汽油。記者黃子騰／翻攝

警方到場將邱男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方到場將邱男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝

恐嚇 火災 縱火 情緒 汽油

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