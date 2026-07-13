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高雄男酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢 釀4傷被逮吞罰19萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

顏姓男子昨晚7時35分許騎機車載表弟及3歲兒子，在高市三多四路闖紅燈，警方趨前攔查，顏拒檢逃逸近2公里，後追撞各1輛汽機車，顏和表弟、兒子3人及機車騎士摔倒，4人受擦傷，顏男被警方測出酒測值超標且無照又拒檢，最高可罰19萬200元。

苓雅警分局指出，顏姓男子（26歲）昨晚7時35分騎機車搭載已成年的表弟及3歲兒子，在三多四路與新光路口闖紅燈，被巡邏員警撞見示意顏停車受檢，但顏拒檢加速駛離現場。

顏男沿途闖紅燈，在中華五路與時代大道追撞黃姓男子（57歲）的機車以及林姓女子（47歲）駕駛的轎車，顏男等3人以及黃男連人帶車摔倒在地，所幸4人僅手腳輕微擦挫傷。

事故過程有網友目擊PO網，貼文質疑「好像又是毒駕，還好沒怎樣，重點還載小朋友」。

警方後尾追到場，發現顏滿身酒氣和兒子及表弟倒臥在地，喝斥顏「載小孩還逃？為何要逃？」顏稱「因為無駕照」；警方對顏施以酒測，酒測值超過每公升0.41毫克，並查出顏男無照駕駛，警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另顏男拒檢逃逸過程中違反多項交通違規，警方統計顏男闖紅燈6件、不依規定駛入來車道、酒駕、無照騎車並拒檢，合計最高罰鍰為19萬200元，並當場移置保管車輛，吊扣機車牌照及駕照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄男昨晚酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢，在時代大道連撞汽機車，釀4人受傷，警方趕抵逮人，過程吸引路人圍觀。記者石秀華／翻攝
高雄男昨晚酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢，在時代大道連撞汽機車，釀4人受傷，警方趕抵逮人，過程吸引路人圍觀。記者石秀華／翻攝

高雄男昨晚酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢，在時代大道連撞汽機車，釀4人受傷，警方趕抵施以酒測發現超標逮人。記者石秀華／翻攝
高雄男昨晚酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢，在時代大道連撞汽機車，釀4人受傷，警方趕抵施以酒測發現超標逮人。記者石秀華／翻攝

高雄男昨晚酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢，在時代大道連撞汽機車，釀4人受傷，警方趕抵逮人。記者石秀華／翻攝
高雄男昨晚酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢，在時代大道連撞汽機車，釀4人受傷，警方趕抵逮人。記者石秀華／翻攝

紅燈 高雄 機車

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