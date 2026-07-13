快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

失聯移工酒駕、無照駕駛又使用註銷號牌 豐原警攔查法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原警分局員警日前巡邏時，透過車牌辨識系統發現一輛懸掛註銷號牌的轎車，上前攔查。查證身分過程中，越南籍男駕駛見警方查出其為失聯移工，企圖趁隙逃逸被警攔阻，警方查出他涉及酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等多項違規，依法製單舉發後，移請移民署專勤隊接續處理。

豐原警分局豐原派出所巡佐林祐賢、警員洪偉程與警專實習生陳柏仁本月3日下午3時38分，巡邏經豐原區中山路與府前街口時，發現一輛轎車開進騎樓停放，經M-Police警用行動電腦車牌辨識系統查詢，確認該車所懸掛號牌已遭註銷，隨即上前攔查。

查證駕駛身分過程中，越南籍20歲陳姓男子見警方逐步釐清其身分，疑因擔心失聯移工身分遭揭露，神情慌張，企圖趁隙離開現場。首次參與外勤實務的警專實習生陳柏仁臨危不亂，配合學長採取適當處置，成功阻止陳男逃逸。

警方發現陳男身上散發酒氣，經實施酒精濃度檢測，酒測值雖未超標，仍已違反酒後駕車規定；另查明陳男未領有我國合法駕駛執照，且駕駛懸掛註銷號牌車輛上路，員警依道路交通管理處罰條例就酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等違規依法製單舉發，並將陳男帶返派出所，後續依入出國及移民法移請移民署專勤隊接續處理。

豐原派出所長黃登貴表示，警察實習制度旨在讓學生透過第一線勤務，將課堂所學與實務經驗相互結合，並在資深員警帶領下培養執勤技巧及臨場應變能力。此次陳姓實習生面對突發狀況沉著冷靜、反應迅速，展現良好的警覺性與團隊合作精神，也累積寶貴實務經驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

豐原警分局員警攔查一名失聯移工，查獲他涉及酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等多項違規，依法製單舉發後，並移請移民署專勤隊接續處理。圖／警方提供
豐原警分局員警攔查一名失聯移工，查獲他涉及酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等多項違規，依法製單舉發後，並移請移民署專勤隊接續處理。圖／警方提供

豐原 移工 移民署

延伸閱讀

影／台中沙鹿向上路長下坡路段又車禍 男子酒駕闖紅燈連撞4車6人傷

男車上音響播放槍聲 機車騎士驚嚇：被老屁孩疑似開槍嗆聲

彰化小情侶旅館留血跡金飾雙雙命喪黃金海岸 家屬求死亡真相

行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中

相關新聞

休旅車肇事…疑酒醉男受困底盤下方 消防局頂起車救人

基隆市歐姓男子12日晚間在祥豐街的巷內開車，撞上有喝酒的李姓男子。歐男停車時，李男受困在底盤下方。消防局獲報派員前往救援，頂起轎車後救出送醫。警方也到場採證，已調閱相關錄影畫面，釐清事故發生原因。

失聯移工酒駕、無照駕駛又使用註銷號牌 豐原警攔查法辦

豐原警分局員警日前巡邏時，透過車牌辨識系統發現一輛懸掛註銷號牌的轎車，上前攔查。查證身分過程中，越南籍男駕駛見警方查出其為失聯移工，企圖趁隙逃逸被警攔阻，警方查出他涉及酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等多項違規，依法製單舉發後，移請移民署專勤隊接續處理。

廣角鏡／車未禮讓 重創行人

卅五歲蔡姓男子昨中午十二時許開車行經台北市師大路一處斑馬線，撞倒步行過馬路的五十七歲吳姓女子，吳顱內出血一度失去生命跡象，被送醫急救仍昏迷；警方表示，蔡開車經行人穿越道未禮讓行人優先通行，違反道路交通管理處罰條例，詳細肇事原因待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。