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失聯移工酒駕、無照駕駛又使用註銷號牌 豐原警攔查法辦
豐原警分局員警日前巡邏時，透過車牌辨識系統發現一輛懸掛註銷號牌的轎車，上前攔查。查證身分過程中，越南籍男駕駛見警方查出其為失聯移工，企圖趁隙逃逸被警攔阻，警方查出他涉及酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等多項違規，依法製單舉發後，移請移民署專勤隊接續處理。
豐原警分局豐原派出所巡佐林祐賢、警員洪偉程與警專實習生陳柏仁本月3日下午3時38分，巡邏經豐原區中山路與府前街口時，發現一輛轎車開進騎樓停放，經M-Police警用行動電腦車牌辨識系統查詢，確認該車所懸掛號牌已遭註銷，隨即上前攔查。
查證駕駛身分過程中，越南籍20歲陳姓男子見警方逐步釐清其身分，疑因擔心失聯移工身分遭揭露，神情慌張，企圖趁隙離開現場。首次參與外勤實務的警專實習生陳柏仁臨危不亂，配合學長採取適當處置，成功阻止陳男逃逸。
警方發現陳男身上散發酒氣，經實施酒精濃度檢測，酒測值雖未超標，仍已違反酒後駕車規定；另查明陳男未領有我國合法駕駛執照，且駕駛懸掛註銷號牌車輛上路，員警依道路交通管理處罰條例就酒後駕車、無照駕駛及使用註銷號牌等違規依法製單舉發，並將陳男帶返派出所，後續依入出國及移民法移請移民署專勤隊接續處理。
豐原派出所長黃登貴表示，警察實習制度旨在讓學生透過第一線勤務，將課堂所學與實務經驗相互結合，並在資深員警帶領下培養執勤技巧及臨場應變能力。此次陳姓實習生面對突發狀況沉著冷靜、反應迅速，展現良好的警覺性與團隊合作精神，也累積寶貴實務經驗。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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