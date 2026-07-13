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休旅車肇事…疑酒醉男受困底盤下方 消防局頂起車救人
基隆市歐姓男子12日晚間在祥豐街的巷內開車，撞上有喝酒的李姓男子。歐男停車時，李男受困在底盤下方。消防局獲報派員前往救援，頂起轎車後救出送醫。警方也到場採證，已調閱相關錄影畫面，釐清事故發生原因。
60歲歐男昨晚9時許駕駛休旅車從巷子要轉進幹道時，疑路旁有停放車輛視線受阻，不慎撞上酒醉的李姓男子，並將他壓在車底。
消防員趕抵現場後，將休旅車頂起固定後，救出46歲李男送醫。李男疑已酒醉或受傷，意識模糊，將他送醫急救。
歐姓男子說，因為夜色昏暗，沒有注意到李男的身影，才會不小心開車壓到他。警方將調閱周邊監視器影像，並製作歐男和目擊者筆錄，釐清是撞倒李男再輾過，還是李男醉倒在車道被輾過。
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