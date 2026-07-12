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影／台中沙鹿向上路長下坡路段又車禍 男子酒駕闖紅燈連撞4車6人傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路長下坡路段今晚發生重大車禍，李姓男子涉嫌酒駕闖紅燈，連撞二輛轎車、一輛機車和一輛腳踏車，疑車速快重大撞擊後，被撞車輛像打保齡球般四散，車體碎片也噴滿地，共6人受傷送醫，警方將依公共危險罪嫌將李男移送法辦。

台中市警局清水分局表示，今晚8時30分許，在台中市沙鹿區向上路與屏西路口，58歲李男駕駛轎車沿向上路東往西方向行駛，他開車涉嫌闖紅燈，撞擊屏西路方向綠燈直行之2輛轎車、1輛機車及1輛腳踏車。現場造成共6人受傷，送醫治療後均無大礙，李男經警方實施毒品快篩成陰性反應，實施酒測，酒測值超過0.25mg/L標準，已違反公共危險罪嫌，將依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，此事故向上路長下坡位置為清水分局各項交通及酒後駕車取締重點路段，將持續加強取締及宣導「酒後不開車」交通安全，請民眾勿抱持僥倖心態駕車上路，以維護自身及他人交通安全。

台中市沙鹿區今晚發生酒駕車禍，6人受傷送醫。 圖／警方提供
台中市沙鹿區今晚發生酒駕車禍，6人受傷送醫。 圖／警方提供

車禍 酒駕 台中市

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