與警員口角 小隊長拍槍套涉恐嚇

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長，被控在辦公室與一名警員起口角時，當民眾及其他員警面前出手拍自己槍套，作勢摸槍托稱「想開槍」，警員已提出恐嚇告訴及職場霸凌申訴。國道警方昨表示，事後小隊長向警員道歉，將依法查明事實妥適處理。

國道警七大隊表示，大甲分隊一名小隊長與一名警員，本月三日晚間六時在單位內因故發生口角糾紛，小隊長情緒激動對在旁員警抱怨及拍槍套，致警員認為涉恐嚇，事後小隊長二度向警員表達歉意，警員未接受，前往台中市豐原警分局豐洲派出所提告恐嚇，大隊正在調查處理。豐原分局表示，發生地在國道警辦公室，受理後轉移國道刑事單位調查。

大甲分隊一名警員的妻子上網貼文指控，她沒想過電視劇「辦公室拔槍恐嚇」情節，竟發生在她另一半身上，丈夫循規蹈矩工作，在滿是民眾與警員的分隊辦公室，被同事當眾怒斥、摔裝備、作勢摸槍托恐嚇，揚言「我很不爽，很想開槍！」

她表示，事發後丈夫依體制向上反映，結果長官以「情緒失控」為由，嘗試將這起嚴重恐嚇事件內部化、冷處理，事發至今對方依然領槍執勤，丈夫為保護自己，不讓職場暴力繼續發生，到派出所提告恐嚇罪，並提出職場霸凌申訴。

貼文指出，堅持提告不是為了對立，而是為了在體制內要求遲來的公理，只要求依法處理；警察的槍是用來保護人民，不該是職場霸凌工具，希望事件被正視，不要等到憾事發生。