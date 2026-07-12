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行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中
蔡姓男子駕駛汽車沿台北市師大路行駛，行經斑馬線時，疑未完全減速停車，撞擊準備過馬路的吳姓女子，吳女受重創顱內出血，一度失去呼吸心跳，救護人員將她送往台大醫院搶救，仍在昏迷中，確切肇事原因待查。
警方調查，35歲蔡男今午12時許駕駛汽車沿台北市中正區師大路往北行，經師大路125號前的斑馬線時，車頭碰撞準備過馬路的57歲吳女，吳頭部受創，一度失去呼吸心跳，送醫後目前仍昏迷中。
與吳女同行的友人林男表示，兩人中午才剛在公館用餐，準備步行前往古亭，過馬路時，吳女不幸遭遇橫禍。蔡男駕籍正常，現場經警方實施酒測，酒測值為0，肇事車輛僅有輕微車損，確切肇事原因有待釐清。
警方表示，蔡男行經斑馬線時未禮讓行人優先通行，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處1200元以上、6000元以下罰鍰；由於本案因而肇事致人受傷重傷，後續將面臨1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並依法吊銷其駕駛執照。
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