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淡水紅樹林樹叢內驚見浮屍 浮腫變形疑9日離家墜河失聯男
新北市有民眾今天中午行經淡水紅樹林捷運站後方淡水河沙洲時，發現1具男性浮屍卡於紅樹林樹叢內。消防人員趕抵發現男子已明顯死亡，警方調查後懷疑死者是9日失聯的80多歲男子，目前已聯繫家屬指認，確切死因仍待相驗釐清。
淡水分局今天中午近12時許接獲報案，淡水區中正東路二段紅樹林捷運站後方淡水河沙洲水域發現1具浮屍。竹圍派出所警員立即會同消防人員趕抵現場，發現這具男浮屍卡於紅樹林樹叢內，後續由消防人員於下午2時30分將浮屍打撈上岸。
警方鑑識人員採證發現，這名男死者疑因泡水多時，臉部、全身浮腫變形，警方初步懷疑死者是7月9日離家失聯的80多歲男子，目前已聯繫家屬前往指認，男子確切死因仍待檢察官相驗釐清。
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