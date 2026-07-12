租車2天未還！業者定位驚見27歲男子陳屍高鐵左營站停車場

高雄市高鐵左營站停車場今天中午驚傳有人陳屍租賃車中，租車業者因發現陳姓男子租車2天未還，以衛星定位查出車子在高鐵左營站2樓停車場，靠近車中一看，驚見陳男臉色發黑倒臥車中疑已死亡，嚇得通報鐵路警察，警方到場，發現陳男已明顯死亡。

鐵路警察高雄分局指出，今天下午1時50分許接獲某租賃公司專員通報，指一名陳姓男子（27歲）租車2天到期，昨稱會還車但卻未還也聯繫不到人，以車輛定位追查車子去向，發現車子在高鐵左營站2樓停車場內，男子疑似在車中已死亡。

警方獲報到場，發現陳男在車中發生憾事，已明顯死亡，鑑識無外力介入，經查陳男家住台南市，已通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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