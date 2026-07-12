男車上音響播放槍聲 機車騎士驚嚇：被老屁孩疑似開槍嗆聲

王姓男子開車疑與機車騎士鬧摩擦，透過汽車音響播放手槍擊發聲音。示意圖／Ingimage

王姓男子開車疑與機車騎士鬧摩擦，透過汽車音響播放手槍擊發聲音，明顯在車外都能聽見，嚇得騎士發文說「被疑似開槍嗆聲」，警方持續釐清王男播放槍聲有無違反社維法。

南投縣政府警察局埔里分局今天向媒體說明，有關民眾在網路社群平台發文指「在埔里被老屁孩疑似開槍嗆聲」案，警方雖未接獲報案，仍主動展開調查，經調閱案發路段監視器影像，並指派分局偵查隊協同偵辦，現場未發現彈殼、彈頭或其他槍擊相關證物。

埔里分局表示，調閱影像發現一輛銀色轎車涉案，通知駕駛王姓男子到案說明，王男表示當時透過手機程式藍牙連接車內音響播放「模擬槍聲」，王男並當場在派出所操作示範供員警查證，目前未發現涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等刑事不法情事，已完成訪談筆錄。

埔里分局也聯繫網路發文者說明查察結果及告知相關法律權益，警方表示，發文者表示暫不提出刑事告訴，並感謝警方積極查處、迅速釐清案情。

王男從路口駛出時，遭對方機車騎士按鳴喇叭示警，也自認為行車路線遭騎士阻擋而不滿，才會播放槍聲。警方表示，有關王男播放模擬槍聲，是否涉及社會秩序維護法影響公共安寧秩序相關規定，將持續蒐證釐清並依法審慎認定，若違法將究辦。