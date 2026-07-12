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新北捷運景平站附近大樓驚傳墜樓 48歲男送醫不治

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市捷運景平站附近一處社區大樓，今上午驚傳墜樓事件，48歲顏姓男子被發現倒臥現場，經消防人員急救後送往雙和醫院，仍因傷重宣告不治。警方已封鎖現場並通知鑑識人員勘查採證，後續將報請新北地檢署相驗，釐清確切死因。

中和分局表示，今天上午11時許接獲110轉報，指景平路一帶有墜樓情事，秀山派出所立即派遣巡邏警力到場處理。

員警抵達後，發現顏男倒臥現場，消防救護人員隨即進行急救並送往雙和醫院，但顏男到院後已無生命跡象。

警方隨即在現場拉設封鎖線，並通知鑑識人員到場勘查採證，目前正聯繫家屬製作相關筆錄，後續將報請新北地檢署相驗，進一步釐清案發經過及死因。

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新北市中和區景平路一帶今天上午發生墜樓事件，警方獲報後到場拉設封鎖線並進行勘查採證。記者張策／翻攝
新北市中和區景平路一帶今天上午發生墜樓事件，警方獲報後到場拉設封鎖線並進行勘查採證。記者張策／翻攝

墜樓 中和

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