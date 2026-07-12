高雄5男KTV歡唱喝醉到廚房滋事 1男對警咆哮被噴辣椒水壓制

陳姓等5名男子今天凌晨到高市前金區中華三路某KTV歡唱喝得泥醉，後張姓男子走錯路進廚房騷擾滋事，警方獲報出動快打部隊到場，盤查時，5人口中碎碎唸，其中陳姓男子酒後失控咆哮，被警噴辣椒水壓制在地，5男全數被警帶回。

新興警分局前金派出所今天凌晨2時25分許接獲報案，指稱中華三路某KTV有客人疑因酒醉在廚房騷擾滋事，警方出動快打部隊到場處置。

警方抵達後，發現5名年約29至31歲的男子到KTV歡唱喝得醉醺醺，其中張姓男子（30歲）走出包廂時，走錯路走進廚房，在廚房內大小聲，工作人員於是報警。

警方盤查5男身分時，其中一名陳姓男子（29歲）因泥醉失控，公然對警咆哮並動手拉扯警方，警方朝陳情緒無法掌控，朝陳噴灑辣椒水強勢將他壓制在地。

陳等5男全數被警方帶返所，警詢後，依違反社會秩序維護法85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加」依法裁處，可處罰12000元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市5名男子今天凌晨在市區KTV歡唱醉酒到廚房滋事 ，其中1男孩對警咆哮被噴辣椒水壓制。記者石秀華／翻攝