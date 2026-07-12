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租賃車深夜追撞路邊車 女駕駛驗出鴉片、依托咪酯及安非他命

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和區興南路二段今凌晨發生毒駕自撞事故，44歲卓姓女子駕駛租賃自小客車，搭載50歲唐姓男子行駛途中，不慎追撞停放路邊的自小客車。警方到場後對卓女實施酒測，數值為零，但毒品唾液快篩呈鴉片、依托咪酯及安非他命陽性反應，警詢後依公共危險及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

中和分局表示，今天凌晨1時許接獲報案，指興南路二段一帶發生交通事故，隨即派遣南勢派出所員警到場處理。

警方調查，卓女駕駛租賃自小客車，搭載唐男沿興南路二段往興南路三段方向行駛，途中不慎追撞27歲蕭姓男子停放於路邊的自小客車，事故未造成人員受傷。

警方現場對卓女實施酒測，酒測值為每公升0毫克；另進行毒品唾液快篩，結果呈鴉片、依托咪酯及安非他命陽性反應。

警方詢問後，依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例，將卓女移送新北地檢署偵辦；另針對涉嫌毒駕行為，依道路交通管理處罰條例製單舉發，並扣留車牌、查扣車輛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卓姓女子駕駛租賃自小客車，深夜行經中和區興南路二段時，追撞停放路邊的自小客車，兩車均有受損。記者張策／翻攝
卓姓女子駕駛租賃自小客車，深夜行經中和區興南路二段時，追撞停放路邊的自小客車，兩車均有受損。記者張策／翻攝

卓姓女子駕駛租賃自小客車，深夜行經中和區興南路二段時，追撞停放路邊的自小客車，兩車均有受損。記者張策／翻攝
卓姓女子駕駛租賃自小客車，深夜行經中和區興南路二段時，追撞停放路邊的自小客車，兩車均有受損。記者張策／翻攝

卓姓女子駕駛租賃自小客車，深夜行經中和區興南路二段時，追撞停放路邊的自小客車，兩車均有受損。記者張策／翻攝
卓姓女子駕駛租賃自小客車，深夜行經中和區興南路二段時，追撞停放路邊的自小客車，兩車均有受損。記者張策／翻攝

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