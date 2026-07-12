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彰化男IG留言「心情不好」 隔天後與一女陳屍台南黃金海岸
彰化縣一對疑似情侶本月9日到台南市遊玩，一夜未歸，10日被發現陳屍「黃金海岸」；據了解，18歲的男方曾在個人IG表達心情不好，失聯後，家屬擔心報案協尋，未料接到噩耗。
這對情侶家分住彰化縣的北斗鎮、田中鎮，男子18歲、女子17歲。據了解，男子的家人10日上午報案指稱他9日上午騎機車外出即失聯，家人查看他的個人IG留言自稱心情不好，因此擔心他徹夜未歸出事。女子的家人也是10日上午報案，指稱女生9日補習，傍晚理應下課回家卻沒回來也聯絡不上，希望展開協尋。
兩人的家人報案時都未提到男女交往或有任何感情糾紛，警方第一時間都認為是單獨行動，受理後「以車追人」，查出男子投宿台南市某汽車旅館，機車最後停在「黃金海岸」路邊，台南警方在海岸消波塊找到兩人遺體。汽車旅館有男女共同投宿記錄，房間內大片血跡，家屬懷疑兩人死因不單純，要求調查。
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