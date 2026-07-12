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影／桃園卡拉OK店凌晨男女酒後爭吵 店裡吵到馬路還對警叫囂

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市今天凌晨還是颱風夜，多名男女從卡拉OK店吵到桃園區桃鶯路、建國路口，桃園警分局深夜近3時接獲報案，調派快打警力3分鐘內15名員警趕抵現場，一行人雖然已停上爭吵，但是29歲張男、26歲陳女酒醉對警叫囂，被帶大樹回派出所管束，酒醒後通知家人帶回。

據了解，張男和朋友利用颱風夜，一開始約了至少5人到於卡拉OK店聊天，在店裡就因酒後口角引發爭執，一行人後來離開，到馬路已經過了2點半還在吵，深夜人車少，吵鬧聲音很明顯，雙方雖然經友人勸阻已停止爭吵，但員警據報趕來，盤查時張男、陳女酒醉情緒失控，不斷挑釁員警並於道路上推擠叫囂，影響公共秩序及安全，警方執行管束帶回所內，酒醒後交由家屬領回。

快打警力到場控制酒醉情緒失控的女子。記者鄭國樑／翻攝
快打警力到場控制酒醉情緒失控的女子。記者鄭國樑／翻攝

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