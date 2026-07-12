彰化小情侶旅館留血跡金飾雙雙命喪黃金海岸 家屬求死亡真相

彰化一對18歲男、17歲女情侶騎機車外出後失聯，家屬通報協尋，台南警前晚在黃金海岸邊發現該輛機車停放船屋，救難人員出動；雖然因颱風海象不佳，仍在消防塊發現男浮屍，隨後再發現女浮屍，確認為失蹤男女，女方家屬接獲噩耗後難以接受，希望檢警能查明真相。

18歲男子及17歲女子的家屬前天分別前往彰化縣警田中分局及北斗分局報案，年輕情侶本月9日中午一同騎車南下台南後就聯絡不上，家屬擔心發生事情，報警求助；台南市警第六分局灣裡派出所接獲通報，先循線找到二人投宿的汽車旅館，在房務人員陪同下進門查看。

據了解，現場除了浴室內有血跡外，床單也有不明汙漬，房務人員進門後嚇傻，另外，二人皮包、證件、金飾也都整齊擺放在床上，人卻不見蹤影；房務員回想，當時看到兩人離開旅館時，互動正常，沒注意到有什麼異狀，就像是一般的小情侶般。

經調閱汽車旅館監視器畫面，前天凌晨這對小情侶檔騎車離開旅館時神情均正常，且少女坐在機車後座抱緊男友，機車隨即發動離開；警方調閱沿線監視器，確認該輛機車前天凌晨2時就騎到黃金海岸邊的船屋，距離警方晚間8時許追查2人去向已相隔18小時。

由於小情侶最後身影就是來到船屋，之後持續音訊全無，警方研判情況有異，通報消防局、海巡署搜救協尋；前晚因颱風期間海象不佳，夜間視線不良，岸巡人員搜尋後，先在消波塊上發現男子浮屍，經確認為失蹤男子，另失蹤女子後由海巡署人員發現。

救難人員將女子屍體打撈上岸，確認身分，因2人明顯死亡，消防並未送醫；警方勘驗現場跡證，機車停放處無打鬥痕跡，案發前後未見可疑人員出沒，經會同家屬報請台南地檢署檢察官相驗，女方家屬昨天下午抵達台南市立殯儀館，表示希望檢警能夠查明女兒死因。

雖然女方家屬也希望早日將女兒遺體帶回老家處理後事，但檢方決定兩名死者遺體暫不發還，將擇期會同法醫解剖，釐清死因。

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