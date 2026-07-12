參加廟會遶境買西瓜和女友吵架 高雄男酒後跌落蓮池潭警拋救生圈獲救

李姓男子今天上午10時許和女友聯袂參加高雄市左營區某廟會遶境活動，途中因天熱李男想買西瓜解渴，和女友起爭執，喝了酒的李男負氣跌落蓮池潭，所幸參加遶境勤務的員警見狀立即拋救生圈將他救起，送醫無生命危險。

左營警分局左營派出所警方今天上午10時許接獲報案，指左營區環潭路有民眾疑跌落蓮池潭，隨即派員趕赴現場處置。

警方到場後了解，當時李姓男子（36歲）和女友一起參加遶境活動，途中想買西瓜和女友起口角，當時李男已有些酒意，沒料，卻因此跌落蓮池潭，所幸現場執行遶境安全維護的博愛派出所員警目擊，當場將蓮池潭邊所設的救生圈拋入湖中，順利將李男救起。

救護人員將李男送醫治療，經檢查無生命危險，後續由相關單位持續關懷協助。

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