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高雄18歲男學生喝氣泡酒躺客家文物館長椅死亡 警憑發票追出身分
高雄市三民區客家文物館今天上午6時19分許有民眾發現走道外有人路倒，警消到場發現男子已明顯死亡，身旁留有喝了幾口的「冰火」氣泡調酒瓶，警方核對死者身上超商買的氣泡酒瓶發票，又到附近大樓查訪，查出死者是18歲李姓男學生。
三民一警分局警方今天上午6時19分接獲民眾報案，指稱三民區同盟二路客家文物館走道外有人路倒，轄區哈爾濱所警網和消防人員到場後，發現一名年輕男子倒臥長椅上，已明顯無呼吸心跳等生命跡象，因明顯死亡，未送醫。
警方鑑識人員在現場採證，現場無明顯打鬥痕跡，死者身邊遺留喝了幾口的「冰火」氣泡調酒瓶，警方初步鑑識發現死者身體無外傷，初步排除其他外力介入可能。
後警方在死者身上發現他在超商買的「冰火」調酒發票，前往超商詢問，研判死者可能是家住附近的居民，到附近大樓查訪，管理員認出死者是其中一名住戶，經通知家屬確認是18歲李姓男學生，李母悲痛趕到現場，認出兒子已成逼冷遺體，痛哭失聲。
警方調閱事發前客家文物館的監視畫面，發現李男今天凌晨3點多買了調酒瓶後，先在文物館廣場前閒晃幾步，隨後坐在第2張長椅喝酒，沒喝幾口，人起身後踉蹌幾步，走至第1張長椅躺下，後即「一睡不起」；警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。
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