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挑泡泡瑪特盲盒「搖一下」被念 中年婦人和大叔百貨公司爆爭執

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

45歲鄭姓男子到義享天地購物中心購買泡泡瑪特盲盒，疑不滿盧姓女子（42歲）挑盲盒會先搖一搖，鄭男出言「念了一下」，結果2人當場起口角，盧女指控被對方言語辱罵，提告妨害名譽，警方已受理報案。

鼓山分局龍華派出所於昨晚17時許獲報，指義享天地購物中心盲盒販售區，有民眾起口角糾紛，經警方到場了解，盧女（42歲）與鄭男（45歲）於選購商品過程中發生口角。

警方調查，鄭男、盧女當時都在挑盲盒，鄭男疑似不滿盧女購買前都先搖一下，確認是否是自己想要的公仔，便出言念了一下盧女，雙方才起爭執。

盧女控訴遭鄭男言語辱罵，他侵害我隱私，要提出妨害名譽告訴，鄭男否認對方指控內容，反控盧女買盲盒時會佔位置，選購時還會搖盲盒，影響後面消費者的權益。

鼓山分局表示，民眾報案後由警方維持現場秩序，並依程序受理報案及製作相關筆錄，呼籲民眾如有糾紛，建議循合法、理性方式處理，共同維護良好消費環境及公共秩序。

盧女（42歲）與鄭男（45歲）於選購商品過程中發生口角，警方受理提告。讀者提供
盧女（42歲）與鄭男（45歲）於選購商品過程中發生口角，警方受理提告。讀者提供

泡泡瑪特

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