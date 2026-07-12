聽新聞
0:00 / 0:00
影／酒駕撞外送員後失控衝進大排 東港百萬測速照相桿被撞毀
屏東縣東港鎮中正路三段與新厝路口今天上午8時發生車禍，汽車駕駛蔡女直行，撞上同向要左轉的機車外送員林男後，汽車撞上路口固定測照相桿，衝進一旁大排。兩人受傷，經調查，蔡女酒測值高達0.44每公升毫克，林男無酒駕。撞毀測速照桿，警方將對兩方肇事者求償。蔡女將依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。
49歲蔡女昨晚飲酒後，今天上午8時許開車經過東港鎮中正路三段與新厝路口時，要往潮州方向，撞上未兩段式待轉外送員機車騎士62歲林男，兩人發生車禍後，蔡女撞上路旁固定測速照相桿後，連人帶車撞進路邊大排水溝。兩人意識清醒，送往東港安泰醫院救治。
蔡女酒測值高達0.44每公升毫克，林男酒測值為零。撞毀路旁固定式測速照相桿，交通隊表示，將向兩方肇事者求償，損壞程度帶廠商查看撞毀情況；測速照相桿設置需花費約1百多萬元。
蔡女涉酒駕警方將依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。