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影／酒駕撞外送員後失控衝進大排 東港百萬測速照相桿被撞毀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東東港鎮中正路三段與新厝路口今天上午8時發生車禍，汽車駕駛蔡女直行，撞上同向要左轉的機車外送員林男後，汽車撞上路口固定測照相桿，衝進一旁大排。兩人受傷，經調查，蔡女酒測值高達0.44每公升毫克，林男無酒駕。撞毀測速照桿，警方將對兩方肇事者求償。蔡女將依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

49歲蔡女昨晚飲酒後，今天上午8時許開車經過東港鎮中正路三段與新厝路口時，要往潮州方向，撞上未兩段式待轉外送員機車騎士62歲林男，兩人發生車禍後，蔡女撞上路旁固定測速照相桿後，連人帶車撞進路邊大排水溝。兩人意識清醒，送往東港安泰醫院救治。

蔡女酒測值高達0.44每公升毫克，林男酒測值為零。撞毀路旁固定式測速照相桿，交通隊表示，將向兩方肇事者求償，損壞程度帶廠商查看撞毀情況；測速照相桿設置需花費約1百多萬元。

蔡女涉酒駕警方將依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供
蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供

蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供
蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供

蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供
蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供

蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供
蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供

蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供
蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供

蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供
蔡女酒駕撞上外送員後，撞毀路旁測速照相桿後衝進一旁大排水溝。圖／警方提供

酒駕 東港 酒測 屏東 外送員

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