影／酒駕撞外送員後失控衝進大排 東港百萬測速照相桿被撞毀

高雄市三民區客家文物館今天上午6時19分許有民眾發現走道外有人路倒，警消到場發現男子已明顯死亡，身旁留有喝了幾口的「冰火」氣泡調酒瓶，警方核對死者身上超商買的氣泡酒瓶發票，又到附近大樓查訪，查出死者是18歲李姓男學生。

2026-07-12 12:23