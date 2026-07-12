高雄轎車違規右轉害機車女騎士慘摔畫面曝 網酸：大爺想轉就轉

李姓女子9日上午駕車行經高市民族一路，違規左轉至901巷口時，騎機車的王姓女騎士來不及閃避，當場慘摔在地，幸僅手腳擦挫傷，另名機車騎士將行車記錄器影像PO網，狠酸「大爺想轉就轉」；警方到場，雙方均無酒駕行為，肇責待釐清。

左營警分局9日上午10時許獲報，指左營區民族一路與民族一路901巷口發生車禍事故，遂派員到場了解。

警方到場後，查知當時李姓女子（53歲）駕車沿民族一路北向南快車道直行，欲左轉至民族一路901巷時，和騎機車直行的王姓女子（20歲）發生擦撞，造成王女手腳擦挫傷，李女當時還駕車往前移至路旁。

事故過程被後方機車騎士的行車記錄器錄下PO上網路社群「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，狠酸「大爺想轉就轉」；有網友回應指，「超級三寶居然還破壞肇事現場」。

警方對雙方施以酒測，均無酒駕行為；警方初步研判，李女轉彎車未依規定禮讓直行車先行，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇責待交通大隊分析研判。

李姓女子9日上午駕車行經高市民族一路，違規左轉，害王姓女騎士慘摔在地。記者石秀華／翻攝

李姓女子9日上午駕車行經高市民族一路，違規左轉，害王姓女騎士慘摔在地。圖／截自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」