礁溪飯店舊招牌鐵架入侵軌道 台鐵區間快車擦撞、部分列車延誤

宜蘭礁溪今天上午發生鐵道擦撞意外，台鐵一列由花蓮開往樹林的4007次區間快車，上午7時8分行經礁溪站附近62公里 650公尺處，擦撞路旁礁溪麗翔飯店倒塌的舊招牌鐵架，造成車身受損，所幸沒有人員受傷，部分班次有延誤。

根據台鐵礁溪站指出，事故發生後，台鐵隨即安排車上旅客轉乘4123次列車繼續行程，工務段人員接獲通報，上午7時30分趕赴現場，並與飯店業者合力進行清除與復舊工作。

受到這起意外影響，該路段西線一度暫停行駛，改由東線單線雙向運轉，導致行經該區間的部分列車出現數分鐘的延誤。現場復舊完畢後，受損的4007次列車已於上午7時53分，以4007B次迴送車形式送回樹林調車場進行後續檢修。

至於飯店舊招牌鐵架為何會突然倒塌並侵入鐵道淨空區，相關責任與詳細原因仍待台鐵及相關單位進一步調查釐清。

礁溪某飯店的舊招牌鐵架入侵軌道，造成台鐵區間快車經過時擦撞，有部分列車延誤。圖／民眾提供