警眷控：警察的槍不該是職場霸凌工具案 豐原警已轉國道警調查

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長被控恐嚇警員案，一名警眷網路控訴，警察的槍，是用來保護人民，不該是職場霸凌的工具。警員到豐原警分局報案受恐嚇，豐原分局今天說明，因發生地在國道警察辦公室，受理後已轉移國道警察刑事單位調查。

國道警察大甲分隊一名警員的家人在網路Threads指出，台中警爆辦公室當眾恐嚇。她沒想過，電視劇裡那種「辦公室拔槍恐嚇」的情節，竟然會真實發生在她的另一半身上。作為警眷，她看著家人循規蹈矩在體制內工作，卻因為執勤案件，在滿是民眾與警員的分隊辦公室內，被同事當眾怒斥、摔裝備、作勢摸槍托恐嚇，揚言「我很不爽，很想開槍！」。

她說事發後，警員依循體制向上反映，結果長官以「情緒失控」為由，嘗試將這起嚴重恐嚇事件內部化、冷處理。事發至今對方依然領槍執勤，他們為了保護自己，也為了不讓這種職場暴力繼續發生，正式到派出所提告「恐嚇罪」，並連同「職霸法」程序申訴。

她還在網路PO出報案單，表明這是他們唯一的護身符。堅持提告，不是為了對立，而是為了在體制內要求一個遲來的公理。目前案件已進入司法程序，針對這件事，他們不傾向單方面口水戰，只要求依法處理。她說警察的槍，是用來保護人民的，不該是職場霸凌的工具。希望這起事件能被正視，不要等到憾事發生，才來說後悔。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天說明，本月3日晚上6時，在國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊兩名同仁糾紛案，當時大甲分隊一名小隊長與一名警員在單位內因故發生口角糾紛，小隊長於情緒激動時對在旁同仁之抱怨言論及手部拍槍套動作，致警員認為已涉恐嚇情事。

事後小隊長雖二度向警員表達歉意，警員未予接受，並自行前往豐原分局豐洲派出所提出恐嚇告訴。七大隊正調查處理中，後續將秉持毋枉毋縱原則，依法查明相關事實並妥適處理。