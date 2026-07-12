快訊

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

巴威颱風肆虐苗栗南庄山區慘 鹿場、鹿山、鹿湖部落交通中斷12人受困

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

警眷控：警察的槍不該是職場霸凌工具案 豐原警已轉國道警調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長被控恐嚇警員案，一名警眷網路控訴，警察的槍，是用來保護人民，不該是職場霸凌的工具。警員到豐原警分局報案受恐嚇，豐原分局今天說明，因發生地在國道警察辦公室，受理後已轉移國道警察刑事單位調查。

國道警察大甲分隊一名警員的家人在網路Threads指出，台中警爆辦公室當眾恐嚇。她沒想過，電視劇裡那種「辦公室拔槍恐嚇」的情節，竟然會真實發生在她的另一半身上。作為警眷，她看著家人循規蹈矩在體制內工作，卻因為執勤案件，在滿是民眾與警員的分隊辦公室內，被同事當眾怒斥、摔裝備、作勢摸槍托恐嚇，揚言「我很不爽，很想開槍！」。

她說事發後，警員依循體制向上反映，結果長官以「情緒失控」為由，嘗試將這起嚴重恐嚇事件內部化、冷處理。事發至今對方依然領槍執勤，他們為了保護自己，也為了不讓這種職場暴力繼續發生，正式到派出所提告「恐嚇罪」，並連同「職霸法」程序申訴。

她還在網路PO出報案單，表明這是他們唯一的護身符。堅持提告，不是為了對立，而是為了在體制內要求一個遲來的公理。目前案件已進入司法程序，針對這件事，他們不傾向單方面口水戰，只要求依法處理。她說警察的槍，是用來保護人民的，不該是職場霸凌的工具。希望這起事件能被正視，不要等到憾事發生，才來說後悔。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天說明，本月3日晚上6時，在國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊兩名同仁糾紛案，當時大甲分隊一名小隊長與一名警員在單位內因故發生口角糾紛，小隊長於情緒激動時對在旁同仁之抱怨言論及手部拍槍套動作，致警員認為已涉恐嚇情事。

事後小隊長雖二度向警員表達歉意，警員未予接受，並自行前往豐原分局豐洲派出所提出恐嚇告訴。七大隊正調查處理中，後續將秉持毋枉毋縱原則，依法查明相關事實並妥適處理。

國道警察警員控訴小隊長恐嚇案，豐原警分局受理後，再轉國道警察調查。記者游振昇／攝影
國道警察警員控訴小隊長恐嚇案，豐原警分局受理後，再轉國道警察調查。記者游振昇／攝影

職場霸凌 警察 恐嚇

延伸閱讀

影／國道警察小隊長與警員口角 小隊長手拍槍套被告恐嚇

德州豪宅社區驚傳槍響 少年凌晨僅穿內褲持槍遊蕩遭警方擊斃

澳洲4歲男童慘死家中！手臂留恐怖傷口 母疑涉食人被控家暴謀殺

英國前國會議員陳屍住家！26歲男涉謀殺遭捕 反恐警察曾介入調查

相關新聞

才剛考上大學高雄男颱風天陳屍客家文物館 身旁留「氣泡酒瓶」

高雄市三民區客家文物館今天上午6時19分許有民眾發現走道外有人路倒，警消獲報趕抵，發現男子已明顯死亡，身旁留有喝了幾口的「冰火」氣泡調酒瓶，警方核對死者身上超商發票，追查死者身分，查出是18歲李姓男大生，疑剛考上大學，沒料，卻在颱風夜陳屍客家文物館。

影／高鐵苗栗站快捷公車疑闖紅燈 車尾撞安全島跳起險翻車

一輛高鐵苗栗站快捷公車7月10日在苗栗市民族路、國華路口疑闖紅燈，公車在車流前穿越，左後輪還輾過安全島島頭，還好沒有翻車，過程被PO在臉書社團，網友驚呼挑戰大家的心臟強度嗎？警方及縣府等相關單位將追查責任。

影／國道警察小隊長與警員口角 小隊長手拍槍套被告恐嚇

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長日前與警員在辦公室口角糾紛，小隊長對著另名警員抱怨並有以手拍自己槍套的動作，引起警員不滿，認為被恐嚇，小隊長二度向警員道歉未獲接受，警員已向台中市警局豐原分局報案，提出恐嚇告訴。

行車糾紛竟亮槍！宜蘭男不滿擦撞掏仿真空氣槍 遭法院裁罰萬元

宜蘭市環河北路與津梅路口月前發生一起車禍糾紛，林姓男子駕駛自小客車與營業大貨車發生擦撞後，竟因不滿賠償問題，憤而回車上掏出一把高度仿真的空氣槍示威。宜蘭地方法院審理後，認定林男行為已違反社會秩序維護法，裁處罰鍰1萬元，扣案空氣槍沒入。

警眷控：警察的槍不該是職場霸凌工具案 豐原警已轉國道警調查

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長被控恐嚇警員案，一名警眷網路控訴，警察的槍，是用來保護人民，不該是職場霸凌的工具。警員到豐原警分局報案受恐嚇，豐原分局今天說明，因發生地在國道警察辦公室，受理後已轉移國道警察刑事單位調查。

深夜駕車載女友買消夜 警攔查女友被逮他卻沒事原因曝

陳姓男子9日深夜11時許駕車載身穿小可愛爆乳的林姓女友從高市鎮南街巷弄駛出，巡邏員警見可疑攔查，男子稱女友肚子餓外出買消夜，因林女背不出身分證號碼，警方一查林是越南籍女子，已在台逾期居留2個月，當場將她帶回查辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。