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才剛考上大學高雄男颱風天陳屍客家文物館 身旁留「氣泡酒瓶」
高雄市三民區客家文物館今天上午6時19分許有民眾發現走道外有人路倒，警消獲報趕抵，發現男子已明顯死亡，身旁留有喝了幾口的「冰火」氣泡調酒瓶，警方核對死者身上超商發票，追查死者身分，查出是18歲李姓男大生，疑剛考上大學，沒料，卻在颱風夜陳屍客家文物館。
三民一警分局警方調閱事發前客家文物館的監視畫面，發現李男颱風夜在文物館走道閒晃幾步，隨後坐下喝調酒瓶，似乎沒喝幾口人就倒下。
警方鑑識現場發現李男身體無外傷，身邊遺留未喝完酒瓶，初步排除其他外力介入可能，已通知家屬到案，釐清事發經過，詳細死因仍待報請檢察官相驗確認。
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