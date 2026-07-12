深夜駕車載女友買消夜 警攔查女友被逮他卻沒事原因曝

陳姓男子9日深夜11時許駕車載身穿小可愛爆乳的林姓女友從高市鎮南街巷弄駛出，巡邏員警見可疑攔查，男子稱女友肚子餓外出買消夜，因林女背不出身分證號碼，警方一查林是越南籍女子，已在台逾期居留2個月，當場將她帶回查辦。

前鎮警分局一心派出所員警於9日深夜11時許執行巡邏勤務，行經鳳山區鎮南街時，剛好一輛黑色轎車從巷弄駛出，警方憑藉多年執勤經驗，察覺不尋常，立即上前攔查。

警方詢問駕駛陳姓男子（53歲）身分後，轉問坐在副駕駛座林姓女子（41歲）身分證號碼，林女當場愣了一下，背不出身分號碼，陳男才坦承女友是越南籍人，因她肚子餓才駕車外出買消夜。

警方進一步查證，發現林女在台居留期限只到今年4月25日，已逾期居留2個多月，已被移民署通報為逾期居留人口，當場將林帶回查辦。

陳男見女友被逮，一度想以車載女友到派出所，被警方拒絕，只好乖乖駕車跟在警車後方；全案警詢後，依違反入出國及移民法移送移民署高雄市專勤隊接續處理，並依法辦理遣返程序。

陳姓男子9日深夜駕車載爆乳的林姓女友從高市鎮南街巷弄駛出，遇警攔查，查出林是逾期居留越南籍女子。記者石秀華／翻攝

陳姓男子9日深夜駕車載爆乳的林姓女友從高市鎮南街巷弄駛出，警攔查查出林是逾期居留越南籍女子。記者石秀華／翻攝

陳姓男子9日深夜駕車載爆乳的林姓女友從高市鎮南街巷弄駛出，遇警攔查，查出林是逾期居留越南籍女子。記者石秀華／翻攝