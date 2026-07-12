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影／國道警察小隊長與警員口角 小隊長手拍槍套被告恐嚇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊一名小隊長日前與警員在辦公室口角糾紛，小隊長對著另名警員抱怨並有以手拍自己槍套的動作，引起警員不滿，認為被恐嚇，小隊長二度向警員道歉未獲接受，警員已向台中市警局豐原分局報案，提出恐嚇告訴。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天說明，本月3日晚上6時，在國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊兩名同仁糾紛案，當時大甲分隊一名小隊長與一名警員在單位內因故發生口角糾紛，小隊長於情緒激動時對在旁同仁之抱怨言論及手部拍槍套動作，致警員認為已涉恐嚇情事。

事後小隊長雖二度向警員表達歉意，警員未予接受，並自行前往豐原分局豐洲派出所提出恐嚇告訴。七大隊正調查處理中，後續將秉持毋枉毋縱原則，依法查明相關事實並妥適處理。

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊二警糾紛案，已由豐原警分局受理。記者游振昇／攝影
國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊二警糾紛案，已由豐原警分局受理。記者游振昇／攝影

國道 警察 恐嚇

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