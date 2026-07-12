影／高鐵苗栗站快捷公車疑闖紅燈 車尾撞安全島跳起險翻車

一輛高鐵苗栗站快捷公車7月10日在苗栗市民族路、國華路口疑闖紅燈，公車在車流前穿越，左後輪還輾過安全島島頭，還好沒有翻車，過程被PO在臉書社團，網友驚呼挑戰大家的心臟強度嗎？警方及縣府等相關單位將追查責任。

臉書社團流傳一段7月10日上午9點34分，一輛高鐵苗栗站快捷公車在苗栗市民族路左轉國華路，左轉號誌過後幾秒鐘，公車仍然衝出，國華路綠燈的車流因此暫停，公車左轉時，左後輪還壓到國華路安全島島頭，車子彈跳一下，才轉到國華路，繼續往北行駛。

「這家客運是想挑戰大家的心臟強度嗎？」網友PO文，指控紅燈都亮這麼久了，還想硬闖，是把乘客的命當成七彩霓虹燈嗎？ 拜託，好好開車行不行！縣長要不要盯一下啊？ 好幾次了餒！ 一定要鬧出人命嗎？ 坐在車上的乘客是不是覺得快沒命了！

影片引發熱議，苗栗警分局執行網路巡邏發現，民族路、國華路口科技執法，檢視影像後，公車疑搶快違反號誌後擦撞中央分隔島，幸未波及其他人車，當事人事發後自行離開，警方未接獲相關報案，詳細事故原因仍需請當事人到案後調查釐清。

縣府交通工務處接獲通報，影片是用路人的視角，還有調閱路口監視器資料，並要求公車業者提供車上監視系統，以進一步釐清，如果闖紅燈違規屬實，將依契約縣府及台灣高鐵公司究責處罰。

一輛高鐵苗栗站快捷公車7月10日在苗栗市民族路、國華路口疑闖紅燈，引發網路熱議。圖／苗栗警察分局提供