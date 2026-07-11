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高雄「凌志」女駕駛下橋轉彎機車畫面曝 男騎士噴飛左腿骨折
林姓女子今晚7時15分駕駛凌志轎車行經高市民族一路陸橋外側快車道，下橋後突右轉九如一路，當場撞及直行騎機車的黎姓男子，黎男當場噴飛，造成身體多處擦挫傷、左腿骨折被送醫救治；林女無酒駕行為，警方初判林違規轉彎，詳細肇責待釐清。
三民二警分局指出，這起事故發生在今晚7時15分許，當時林姓女子駕駛（57歲）駕Lexus凌志轎車行經民族一路民族陸橋外側快車道，林女下橋後欲右轉九如一路口時，和直行於平面道路同向慢車道的越南籍黎姓男騎士（22歲）發生碰撞。
黎男當下整個人噴飛在地，林女凌志轎車車頭毀損，警消獲報到場，救護員檢視黎男身體多處擦挫傷及左腿骨折等傷害，將他先送醫救治。
警方事後對林女施以酒測，無酒駕行為，初步研判林女駕車下橋轉彎時燈號尚未亮起時即轉彎，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇責由交通大隊釐清。
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