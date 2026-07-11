疑延長線插滿電器和3C產品…高雄透天厝起火 屋主女兒暑假作業毀了

高市田衙路某透天厝今晚8時21分傳火警，火苗從4樓竄出，消防局出動8車21人搶救，屋主一家5口在樓下聞煙味逃出屋外，火勢15分鐘後撲滅；據悉，起火點是2名女兒房間，疑延長線插滿電器和行動電源釀災，雖無人受傷，但女兒暑假作業被燒毀。

高市消防局指出，今晚8時21分許接獲田衙路10巷住宅火警，消防局出動8車21人前往搶救，抵達後發現透天厝4樓房間燃燒雜物，火勢約在8時35分撲滅，所幸現場無人受傷受困。

據了解，起火點在屋主女兒4樓的房間，疑房間延長線插了電扇、空氣清淨機、手機和行動電源釀禍，當時一家5口人在樓下聞到煙味，嚇得先逃出屋外，所幸火勢未擴大，無人受傷，但屋主女兒的暑假作業被波及，恐得重做。