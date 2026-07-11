影／颱風夜視線差 台中豐原男左轉「自撞庇護島」整車側翻

颱風天風雨交加，一名50歲的陳姓男子，駕駛轎車行經豐原區中正路與成功路口時，疑似因視線不良，左轉時迎頭自撞路口的「庇護島」，因撞擊力道猛烈，導致整輛自小客車當場當街側翻；豐原分局接獲報案後立即趕赴現場，並緊急將自述頭暈不適的陳男送醫救治，所幸並無生命危險。

豐原分局指出，巴威颱風造成路面濕滑且夜間視線極度不佳，今日晚間6時54分許接獲民眾報案，指稱豐原區中正路與成功路口發生一起嚴重的交通意外，員警火速趕抵現場處理，經初步了解，當時50歲的陳姓男子駕駛自小客車，正沿著成功路準備左轉中正路、往圓環西路方向行駛。

不料，車輛才剛開到路口中央準備轉彎，陳男便疑因風雨過大、視線受阻，車頭直接猛烈撞擊路中央的行人防護庇護島，整輛車隨即失去平衡朝側邊翻覆，橫躺在馬路中央。車禍發生後，陳男雖意識清楚並自行脫困，但現場向警方自述出現頭暈與身體不適等症狀，隨後由趕到的消防局救護人員緊急將他送往鄰近醫院進行救治，所幸並無大礙。

警方表示，經現場對陳男實施酒測與相關檢驗，已初步排除有酒駕或毒駕等違法情形。至於詳細的肇事原因、當時的車速，以及具體的責任歸屬，目前已依規定拍照測繪，後續將移交交通警察大隊進行更進一步的調查分析與鑑定釐清。

50歲陳男子今晚駕車行經豐原區中正路與成功路口時，疑似因視線不良，自撞路口「庇護島」，導致整輛自小客車當場當街側翻。圖／豐原分局提供

50歲陳男子今晚駕車行經豐原區中正路與成功路口時，疑似因視線不良，自撞路口「庇護島」，導致整輛自小客車當場當街側翻。圖／豐原分局提供