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苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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巴威雨炸北市華江堤外區「3人受困水中」 警消駕船緊急救出

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

巴威颱風帶來風雨，台北市萬華區華江雁鴨自然公園堤外區，今晚傳出民眾受困，消防局晚間7時許獲報，堤外區積水，水深約1公尺，初步了解有3人受困，警消到場後出動船艇接駁，3人均已脫困。

華江橋下方堤外區大面積積水，水面幾乎淹過步道與欄杆底部，現場救災人員穿著救生裝備，在昏暗橋下以船艇靠近受困者位置，將人員陸續接回安全處。

巴威颱風影響台北，傍晚後風雨仍不穩定，低窪及河岸堤外區域積水風險升高。警消提醒，颱風期間河川水位及堤外積水變化快，民眾應避免進入河濱公園、堤外停車場及水岸步道，以免水位突然上升受困。

北市府相關單位也持續巡查易積淹水區域，呼籲民眾颱風期間減少外出，若發現有人受困、道路積水或堤外水位快速上升，應立即通報119或1999，不要自行涉水通行。

消防局救難人員駕船救出受困民眾。記者廖炳棋／翻攝
消防局救難人員駕船救出受困民眾。記者廖炳棋／翻攝

消防局救難人員駕船救出受困民眾。記者廖炳棋／翻攝
消防局救難人員駕船救出受困民眾。記者廖炳棋／翻攝

北市 巴威颱風 消防局

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