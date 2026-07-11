聽新聞
0:00 / 0:00
巴威雨炸北市華江堤外區「3人受困水中」 警消駕船緊急救出
巴威颱風帶來風雨，台北市萬華區華江雁鴨自然公園堤外區，今晚傳出民眾受困，消防局晚間7時許獲報，堤外區積水，水深約1公尺，初步了解有3人受困，警消到場後出動船艇接駁，3人均已脫困。
華江橋下方堤外區大面積積水，水面幾乎淹過步道與欄杆底部，現場救災人員穿著救生裝備，在昏暗橋下以船艇靠近受困者位置，將人員陸續接回安全處。
巴威颱風影響台北，傍晚後風雨仍不穩定，低窪及河岸堤外區域積水風險升高。警消提醒，颱風期間河川水位及堤外積水變化快，民眾應避免進入河濱公園、堤外停車場及水岸步道，以免水位突然上升受困。
北市府相關單位也持續巡查易積淹水區域，呼籲民眾颱風期間減少外出，若發現有人受困、道路積水或堤外水位快速上升，應立即通報119或1999，不要自行涉水通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。