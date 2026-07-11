中部青少年情侶檔命喪黃金海岸 檢方將會同法醫擇期解剖

來自中部一對18歲男、17歲女情侶騎機車外出後失聯，家屬通報協尋，台南警在黃金海岸發現該輛機車停放海邊船屋許久，昨晚颱風夜通報岸巡、海巡等協尋，陸續在消波塊上等尋獲2人屍體，檢警今下午相驗後，決定擇期解剖，釐清死因。

然而，女方家屬通報當地派出所失蹤人口，最後在台南黃金海岸附近尋獲屍體，確認其身分，迄今仍無法接受。下午抵台南市立殯儀館相驗時，不發一語，希望早日將她帶回老家處理後事，惟對其死因，也希望檢警能夠查明。

然而，由於案件涉及未成年外，在兩人投宿旅館現場，以及兩人共乘騎車抵達黃金海岸過程等，因當事人均已死亡，仍有疑點尚待釐清。檢方對於下午相驗結果並未多說，僅稱將擇期解剖。

據調查，灣裡派出所據報1輛機車，昨晨2時停放在船屋達18個小時，1男、1女音訊全無，經當地派出所列失蹤案件，通報消防局外，並已通知海巡署等加入協尋。

昨晚因颱風期間，海象不佳，夜間視線不良，經岸巡人員在消波塊上發現男子浮屍，經確認為失蹤男子，另失蹤女子後由海巡署人員發現，與搶救人員會合將屍體打撈上岸，再經員警確認為該失蹤女子。因2人明顯死亡，並未送醫。

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