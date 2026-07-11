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澎湖釣客颱風天不要命！闖海邊礁岩垂釣 將面臨最高25萬元重罰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導

颱風「巴威」強襲台灣，澎湖地區已面臨10級強陣風及巨浪威脅，澎湖縣政府也早已依法公告畫設災害警戒區、全面限制民眾進入岸際，不料今天中午仍有釣客涉險頂著風雨，違規闖入西嶼鄉著名景點「小池角虎目石滬」礁岩區垂釣，海巡人員巡查時發現，當場冒險將釣客帶離，將依法移送開罰。

澎湖縣政府自昨天晚間8時起，便已發布災害警戒公告，嚴格管制民眾前往港區、岸際及著名的海邊遊憩據點，海巡署第七岸巡隊為確保安全，今天仍不畏惡劣風雨持續派員在全島各海岸線加強巡查警戒。

不過今天上午11時50分許，大池安檢所勤務人員巡查至池西漁港附近礁岩時，遠遠望見滾滾白浪中，竟有一名身穿深色上衣的男子獨自站在孤立的礁石上，手持釣竿，不顧周遭不斷湧上來的長浪與瘋狗浪，正神色自若地迎風垂釣，險象環生。

海巡人員見狀不敢大意，立即頂著強風涉險走下礁岩礁石區上前制止，因該處屬於公告限制進入的災害警戒區，男子犯行明確，海巡人員當場對其宣讀權益，並依災害防救法規定，鐵腕開立第一線舉發單，全案後續將直接移送澎湖縣政府災害應變中心辦理裁處，這名心存僥倖的違規釣客，將面臨5萬元以上、25萬元以下的鉅額罰鍰。

第七岸巡隊強調，颱風期間海象瞬息萬變，沿岸受外圍環流影響極易產生長浪，請民眾切勿涉險觀浪或垂釣，為守護民眾生命安全，海巡將持續落實各項岸際警戒勤務，只要發現違規闖入警戒區者，將不再勸導、逕行開單舉發，呼籲民眾切勿以身試法。

澎湖釣客颱風天頂風浪冒險闖入西嶼鄉著名景點「小池角虎目石滬」垂釣。圖／海巡署金馬澎分署提供
澎湖釣客颱風天頂風浪冒險闖入西嶼鄉著名景點「小池角虎目石滬」垂釣。圖／海巡署金馬澎分署提供

岸巡人員頂著危險，將釣客帶離礁岩區，並開立舉發單。圖／海巡署金馬澎分署提供
岸巡人員頂著危險，將釣客帶離礁岩區，並開立舉發單。圖／海巡署金馬澎分署提供

岸巡人員頂著危險，將釣客帶離礁岩區，並開立舉發單。圖／海巡署金馬澎分署提供
岸巡人員頂著危險，將釣客帶離礁岩區，並開立舉發單。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署 澎湖 澎湖縣

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