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影／雨中駕車行經國一頭屋北上路段 37歲男自撞護欄受傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

37歲黃姓男子今天凌晨零時許駕車行經國道1號苗栗頭屋北上路段時，疑因雨勢及操作不當自撞內側護欄，身受多處擦挫傷送醫，國道警方呼籲用路人於雨天行車時務必減速慢行，加大行車安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

國道警方初步調查，今天凌晨0點35分接獲通報，國道1號北向121.5公里處（苗栗縣頭屋路段）發生交通事故，警方到場處理，駕駛自小客車的黃姓男子發生自撞，身上有多處擦挫傷，送頭份為恭紀念醫院診治，酒測值為0，現場狀況在凌晨1點21分排除。

連日來受颱風影響，接連出現大雨，昨晚6點左右林姓男子駕車行經國道3號苗栗通霄北上路段也發生自撞內側護欄事故，車體散落物導致葉姓男子駕駛的自小客車輾到破胎，幸好無人受傷，2名駕駛酒測值均為零。

國道警方呼籲用路人於雨天行車務必減速慢行，加大行車安全距離，注意車前狀況，並握好方向盤小心駕駛，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

黃姓男子今天凌晨零時許駕車行經國道1號苗栗頭屋北上路段時，疑因雨勢及操作不當自撞內側護欄，身受多處擦挫傷送醫。圖／警方提供
黃姓男子今天凌晨零時許駕車行經國道1號苗栗頭屋北上路段時，疑因雨勢及操作不當自撞內側護欄，身受多處擦挫傷送醫。圖／警方提供

黃姓男子今天凌晨零時許駕車行經國道1號苗栗頭屋北上路段時，疑因雨勢及操作不當自撞內側護欄，身受多處擦挫傷送醫。圖／警方提供
黃姓男子今天凌晨零時許駕車行經國道1號苗栗頭屋北上路段時，疑因雨勢及操作不當自撞內側護欄，身受多處擦挫傷送醫。圖／警方提供

國道 自撞 頭份 車禍

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