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颱風夜「北車淹水進不去」瘋傳 網友發2001年舊照遭北市刑大約談

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

巴威颱風正在影響台灣，社群平台卻出現「台北車站淹水」照片，貼文還寫著「台北車站啥時通車？台北車站現在進不去欸」，引發網友轉傳與討論。北市刑大今天表示，照片是2001年納莉颱風造成台北捷運淹水的歷史畫面，並非這次巴威颱風災情，警方今天下午已通知林姓發文者到案說明。

北市刑大指出，警方獲報後發現，Threads有帳號在今天凌晨1時許發布台北車站淹水照片，內容容易讓民眾誤認台北車站及捷運系統目前已嚴重淹水；從警方掌握的截圖可見，貼文使用多張車站內部積水、手扶梯遭水淹沒的照片，畫面驚人，並吸引大量網友留言、轉傳。

警方查證，貼文所附照片並非這次颱風災情，是2001年納莉颱風期間，台北捷運系統遭淹水的舊照片。北市刑大認為，災害期間散布這類內容，足以造成民眾恐慌與混淆，立即保存貼文、截圖及帳號資料，追查發文者身分。

北市刑大今天下午2時許通知林姓發文者到案說明，並要求刪除相關貼文。警方表示，全案將依涉嫌違反災害防救法散播有關災害謠言或不實訊息等規定，移送台北地檢署偵辦。

警方提醒，颱風及災害期間，交通、停班停課、淹水、停駛等資訊都應以中央及地方災害應變中心、中央氣象署、捷運公司及政府機關公告為準。民眾若未經查證就張貼或轉傳舊照片、影片，可能誤導防救災判斷，也可能觸法。

北市刑大表示，災害期間將持續加強網路巡查，對利用颱風災情散布不實訊息、製造恐慌或影響公共秩序的行為，將依法查辦。

犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝
犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝

犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝
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犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝
犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝

犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝
犯嫌散布不實訊息內容截圖。記者廖炳棋／翻攝

巴威颱風 台北捷運 台北車站

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