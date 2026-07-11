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颱風天傳憾事！疑長期臥病 彰化獨居男子被發現陳屍屋內

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉一名約60歲獨居男子，長期患病，家屬因巴威颱風來襲，一直沒有聯繫得上，擔心他發生意外，今天中午會同員警破壞住處門鎖，進入屋內後，發現他已倒臥在地，經通報消防局趕往救護，已死亡多日，死因由檢警調查釐清中。

因巴威颱風侵襲之際，彰化縣消防局是在今天中午12時49分接獲通報，指埔心鄉有一名獨居男子失聯多日，家屬擔心他發生意外，通報消防局及警方求助，救護及警方人員會同家屬破壞門鎖後，進入屋內查看，發現他已倒臥在地，經2名救護人員評估，發現已出現屍斑，明顯無生命跡象，確認已死亡多時。

據了解，這名男子平時獨自居住，近日因身體不適，家屬多次打電話均無人接聽，由於今天颱風侵襲，擔心他出意外，才請消防及警方人員前往確認，未料仍傳來噩耗，除報請檢察官相驗外，並由親屬協助辦理後事。

彰化縣埔心鄉一名約60歲獨居男子，今天中午被發現陳屍住處，已死亡多日，死因由檢警調查釐清中。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉一名約60歲獨居男子，今天中午被發現陳屍住處，已死亡多日，死因由檢警調查釐清中。圖／民眾提供

獨居 彰化 巴威颱風

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