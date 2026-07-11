中部青少年情侶檔騎車南下命喪台南黃金海岸 檢警相驗釐死因

來自中部一對18歲男、17歲女情侶騎機車外出後失聯，家屬通報協尋，台南警在黃金海岸發現該輛機車停放船屋許多，昨晚因颱風，海象不佳，消防、岸巡、海巡人員協尋，經岸巡消防塊發現男浮屍，隨後海巡也發現女浮屍，經確認為失蹤男女，警通知檢方相驗，釐清其死因。

據調查，灣裡派出所據報1輛機車，昨晨2時停放在船屋達18個小時，1男、1女音訊全無，經當地派出所列失蹤案件，通報消防局外，並已通知海巡署等加入協尋。

昨晚因颱風期間，海象不佳，夜間視線不良，經岸巡人員在消波塊上發現男子浮屍，經確認為失蹤男子，另失蹤女子後由海巡署人員發現，與搶救人員會合將屍體打撈上岸，再經員警確認為該失蹤女子。因2人明顯死亡，並未送醫。

據悉，這對18歲男、17歲女情侶檔昨中午從中部騎車外出失聯，家人很慌張，在當地通報協尋，

7月10日中午兩人從中部地區騎車來，家人很慌張因此在當地報案協尋。

市警六分局灣裡派出所獲報後立即展開追查，員警趕赴兩人投宿的旅館查訪，發現房內空無一人。警方隨即調閱監視器，發現兩人共乘機車往黃金海岸行駛，最後確認機車停放在船屋旁。

經警方勘驗現場跡證，機車停放處無打鬥痕跡，案發前後未見可疑人員出沒。警方表示，全案已報請檢方相驗。

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