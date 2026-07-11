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8旬山區老人昨不管颱風開車50公里海邊抓蟹失聯 員警今凌晨終於找到人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

巴歐颱風來襲，不過台南市善化區80多歲楊姓老人，認為這時海邊螃蟹特別多，昨天下午開車近50公里到七股海邊抓螃蟹，到深夜還沒回家。

警方接獲家屬報案，查手機定位竟在嘉義阿里山，員警除通報嘉義警方協尋、繼續在轄區找人，凌晨一點多終於在大內橋發現老人。他告訴員警「一直找不到路」。開了近兩百公里還回不了家。員警找到後立即聯絡家屬。

昨天深夜10點半善化分局接獲老人的兒子報案，他父親從大內住家出發前往幾十公里外的七股海邊抓螃蟹，到深夜還沒返家，憂心發生意外。

善化分局表示，大內所員警考量協尋對象超過80歲年事已高，且又颱風來襲擔心人身安全，立即啟動緊急協尋。先依手機定位發現訊號在嘉義線阿里山地區，隨即通報嘉義縣警局中埔分局協尋。

警方指出，手機定位在在嘉義中埔，但後來又出現在鄰近的台南後壁，因強風可能造成定位誤差，仍通報線上各巡邏警網加強協尋。

凌晨一點多大內所巡佐鄭慧謠、警員林信宇、張育齊路過大內橋時發現楊姓老人的箱型車，發現他人沒事，只是從昨天下午到今天凌晨都沒吃東西喝水「很餓很渴」、員警帶回分駐所並聯繫焦急的家屬，順利協助老人平安返家，化解深夜迷航驚魂。

善化分局呼籲民眾家中如有高齡者，建議平時應佩戴聯絡資訊或定位設備或手機，以利發生緊急狀況時，能及時協尋，確保安全。

8旬山區老人昨不顧颱風開車50公里海邊抓蟹失聯，員警今凌晨終於發現他開的箱型車。圖／警方提供
8旬山區老人昨不顧颱風開車50公里海邊抓蟹失聯，員警今凌晨終於發現他開的箱型車。圖／警方提供

8旬老人告訴員警他沒事，只是迷航而且沒吃沒喝很餓很渴。圖／警方提供
8旬老人告訴員警他沒事，只是迷航而且沒吃沒喝很餓很渴。圖／警方提供

嘉義

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