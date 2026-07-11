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台積電嘉義廠警衛疑因上班打瞌睡遭懲處 意外落水 出動橡皮艇擴大搜救
嘉義縣六腳鄉北港大橋今早傳32歲男子落水，消防人員獲報立即出動搜救，同時以救生艇水上搜索及岸際搜索，恰逢中颱巴威來襲，溪水湍急，增加救援難度，落水男子的家屬焦急如焚，目前尚未發現落水男子，持續擴大搜尋中，詳細落水原因仍待檢警調查釐清。
落水男子的父親告訴警消人員，男子擔任台積電嘉義廠區警衛一年半，昨天上班疑似太累打瞌睡，被主管記過，且遭罰款5000元，心情很低落。現場消防人員認為，颱風來襲導致水流湍急，救援難度非常高，只能夠盡力搜救，把握黃金救援時間，希望能夠找到人。
嘉義縣消防局表示，六腳鄉北港大橋今早傳出男子落水，立即派遣六腳分隊、布袋分隊、新港分隊、朴子分隊、東石分隊出動，實施救生艇水上搜索及岸際搜索，呼籲民眾颱風警報期間，暫勿入山區及水域，注意自身安全，詳細落水原因有待檢警調查釐清。
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