影／颱風夜消防警笛響不停！彰化市接連木造房倒塌、民宅火警

中颱巴威發威，彰化縣災害應變中心到今天上午為止，共受理90件災情，以路樹傾倒50件最多，並有8713戶停電，在彰化市旭光路及民族路則分別發生兩件火警，幸好無人傷亡，只是在颱風夜裡，消防車鳴著警笛呼嘯而過，讓民眾格外心驚。

彰化市這兩件火警中，先是凌晨2時7分許，民族路巷子一處舊式木房子，因年久失修，因不堪大風吹襲，應聲倒塌，還好沒有人員居住，也因為電線短路一度引起火光，消防人員到達 已經滅。

另一件是彰化市旭光路一棟五樓建築，今天凌晨2時58分發生火警，消防局立即調動各式消防車8輛、救護車1輛、消防人員18人趕往搶救，彰化分隊長楊師融指揮搶救，起小點疑似5樓，並延燒3至5樓，無人員受傷受困，經消防人員部署水線搶救，在3時27分順利撲滅。

此外，彰化市建國北路今天清晨7時許，發生路樹被強風吹倒壓到停在路邊的轎車，經警方通知市公人員到場清除；花壇鄉虎山街清晨7時11分則發生高壓電電線斷掉，現場有火花，花壇分駐所接獲報案，會同消防人員到達現場，通知台電人員搶修，並協助擺放交通錐實施管制車輛通行安全。

彰化縣政府表示，中颱巴威來襲，到今天上午為止，彰化縣災害應變中心共受理災情90件，其中以路樹傾倒50件最多，其餘包括民生基礎設施、廣告招牌、電線垂落、交通號誌、建物毀損，由災害應變中心列管追蹤，確保監速排除。另依台電公司統計全縣累計有8713戶停電，經搶修，僅剩芬園鄉、田尾鄉部分區域約713戶仍在搶修，其餘已復電。

彰化縣政府提醒，颱風影響期間仍可能出現間歇性強風及降雨，請民眾避免前往山區、河川及沿海等危險區域，外出務必留意路樹、招牌及掉落物，若發現災情可立即通報119或1999專線。

彰化市旭光路一棟五樓建築，今天凌晨發生火警，起火點疑似5樓，並延燒3至5樓，無人員受傷受困，經消防人員部署水線搶救，在3時27分順利撲滅。圖／消防局提供

彰化市民族路巷子一處舊式木房子，因年久失修，因不堪大風吹襲，應聲倒塌，還好沒有人員居住，也因為電線短路一度引起火光，消防人員到達已經熄滅。圖／消防局提供

彰化市旭光路一棟五樓建築，今天凌晨發生火警，起火點疑似5樓，並延燒3至5樓，無人員受傷受困，經消防人員部署水線搶救，在3時27分順利撲滅。圖／消防局提供