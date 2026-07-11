颱風夜驚魂嘉市轎車撞斷路牌翻覆 男駕駛受困車內送醫

巴威颱風襲台，嘉義市凌晨風雨逐漸增強，市區發生自撞翻車事故，一名34歲男子駕車行經博愛路二段與世賢路二段交叉口時，疑因大雨造成視線不佳、影響行車判斷，車輛失控衝撞分隔島，不僅將路牌連根撞倒，轎車更當場側翻在車道上，駕駛一度受困車內，經消防人員救出後送醫治療，肇事原因待警方調查釐清。

市府消防局表示，凌晨2時01分接獲報案，指博愛路二段與世賢路二段交叉口發生交通事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車及器材車前往救援。消防人員抵達時，發現事故現場分隔島上的道路指示牌已被撞倒，轎車側翻豎立在汽車道上，34歲男性駕駛受困車內。救護人員隨即協助駕駛脫困，經初步檢傷，男子意識清楚，左手手掌有約2公分撕裂傷，嘴角出血，疑似牙齒斷裂。

救護人員立即為傷者進行包紮止血，經神經學檢查無異常，生命徵象穩定，隨後送往台中榮民總醫院嘉義分院接受治療。據現場民眾表示，當時受到颱風外圍環流影響，深夜風雨明顯增強，疑因豪雨導致視線不佳、影響距離判斷，不慎撞上分隔島釀成翻車事故。不過，事故確切原因及是否涉及其他因素，仍由警方進一步調查釐清。

消防局提醒，颱風期間風雨劇烈，道路積水、能見度降低，駕駛人應減速慢行、保持安全車距，並避免非必要外出。若必須上路，應隨時注意路況及天候變化，提高警覺，以免因瞬間視線受阻或判斷失誤發生交通事故，確保自身及其他用路人安全。

巴威颱風襲台，嘉義市凌晨發生自撞翻車事故，有名34歲男子駕車行經博愛路二段與世賢路二段交叉口時，疑因大雨造成視線不佳、影響行車判斷，車輛失控衝撞分隔島，不僅將路牌連根撞倒，轎車更當場側翻車道上，駕駛受困車內，經消防人員救出後送醫治療。圖／嘉市消防局提供

巴威颱風襲台，嘉義市凌晨發生自撞翻車事故，有名34歲男子駕車行經博愛路二段與世賢路二段交叉口時，疑因大雨造成視線不佳、影響行車判斷，車輛失控衝撞分隔島，不僅將路牌連根撞倒，轎車更當場側翻車道上，駕駛受困車內，經消防人員救出後送醫治療。圖／嘉市消防局提供