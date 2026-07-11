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影／男子疑醉酒拉扯10歲男童要錢 與男童家屬發生街頭暴力 雙方都挨告
34歲吳姓男子昨天午後疑似醉酒在竹南鎮崁頂街附近的超商內，涉嫌向一名10歲男童拉扯衣領並索討金錢，男童脫困返家求助，家屬3人隨即外出尋找，在崁頂街發現吳姓男子並上前理論，雙方從發生口角演變成肢體衝突，過程中男童家屬持鋁棒攻擊，警方趕到處理，雙方都吃上官司。
苗栗縣竹南警分局昨天執行網路巡邏時，發現有網友於社群平台張貼一段影片，畫面中一名白衣男子遭人持鋁棒揮擊，警方立即主動展開調查，迅速釐清案情並依法偵辦。
警方初步調查，遭攻擊的吳姓男子先於竹南鎮崁頂街附近一間超商內，涉嫌拉扯一名10歲男童的衣領並索討金錢，男童隨即脫困返家向家人求助。男童家屬共3人立即外出尋找，在崁頂街上再次發現吳姓男子並上前理論，但雙方爆發口角衝突，過程中男童家屬持鋁棒攻擊男子。
全案經警方調查後，吳姓男子涉嫌傷害、恐嚇取財等罪嫌，已由男童家長提告；但男童家屬因持鋁棒攻擊他人，警方也依傷害罪、聚眾鬥毆罪及違反社會秩序維護法函送檢方偵辦，後續將由司法機關釐清相關刑事責任。
竹南警分局呼籲，民眾如遭遇不法侵害或發現可疑情事，應立即撥打110報案，由警方依法處理，切勿因一時情緒而以暴制暴，以免自身觸法，造成無法挽回的後果。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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