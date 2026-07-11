影／新莊媽颱風天留11歲、6歲女兒在公園 大雨躲文具店險走失

新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩讓母女團圓。

昨天新莊地區上午無風無雨，中午過後才間歇降雨，32歲媽媽自稱臨時需外出辦事，下午3時許把11歲、6歲女兒帶到中港公園，叫她們待在公園等媽媽回來。但4時許折返約定地點，卻沒看見女兒。

原來因為下大雨，姊姊便帶妹妹到附近文具店躲雨，等到雨停返回公園沒看見媽媽，2名女童又走到旁邊的巷口徘徊，風雨已有逐漸變大的趨勢。媽媽4時55分焦急向新莊警分局中平派出所報案，警方立即動員人力兵分多路展開協尋，同時調閱監視器尋找孩子蹤跡。

員警大約晚間6時45分在公園附近找到2個已經很久沒喝水的孩子，趕緊提供飲水並帶回派出所和母親團圓。警方告誡這名母親，兒童及少年福利與權益保障法規定不得將幼童單獨置於易發生危險或傷害的環境無成年人看管保護，將依規定通報新北市政府社會局家防中心。

新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩，帶回派出所讓母女團圓。記者林昭彰／翻攝