快訊

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

明天有颱風假？ 氣象署最新風雨預測 13縣市達停班停課標準

MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷翔平首局首打席開砲敲本季第21轟

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊媽颱風天留11歲、6歲女兒在公園 大雨躲文具店險走失

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩讓母女團圓。

昨天新莊地區上午無風無雨，中午過後才間歇降雨，32歲媽媽自稱臨時需外出辦事，下午3時許把11歲、6歲女兒帶到中港公園，叫她們待在公園等媽媽回來。但4時許折返約定地點，卻沒看見女兒。

原來因為下大雨，姊姊便帶妹妹到附近文具店躲雨，等到雨停返回公園沒看見媽媽，2名女童又走到旁邊的巷口徘徊，風雨已有逐漸變大的趨勢。媽媽4時55分焦急向新莊警分局中平派出所報案，警方立即動員人力兵分多路展開協尋，同時調閱監視器尋找孩子蹤跡。

員警大約晚間6時45分在公園附近找到2個已經很久沒喝水的孩子，趕緊提供飲水並帶回派出所和母親團圓。警方告誡這名母親，兒童及少年福利與權益保障法規定不得將幼童單獨置於易發生危險或傷害的環境無成年人看管保護，將依規定通報新北市政府社會局家防中心。

新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩，帶回派出所讓母女團圓。記者林昭彰／翻攝
新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩，帶回派出所讓母女團圓。記者林昭彰／翻攝

新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩，帶回派出所讓母女團圓。記者林昭彰／翻攝
新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩，帶回派出所讓母女團圓。記者林昭彰／翻攝

颱風

延伸閱讀

母載女兒屍體自撞路旁機車 警方告知仍堅信「女兒會活過來」

向公司請長假 日本42歲狠父勒斃2稚子：對家庭未來感到絕望

獨／「不存在的女兒」真實上演 台中11月大女嬰僅3.3公斤慘餓死

單親媽領愛心餐給3個小孩 被老闆娘1句話暖哭…網友讚爆：用新台幣下架

相關新聞

影／新莊媽颱風天留11歲、6歲女兒在公園 大雨躲文具店險走失

新北市昨天放颱風假，新莊區1個年輕媽媽下午把2名年幼女兒放在公園，自己離開去辦事情，後來孩子跑去躲雨，媽媽返回時找不到人焦急報案，警方花了1個多小時，入夜之後才找到小孩讓母女團圓。

獨／「不存在的女兒」真實上演 台中11月大女嬰僅3.3公斤慘餓死

台中陳姓婦人獨自扶養3名年幼子女，其年僅11月大小女兒疑遭活活餓死，解剖發現女嬰僅3.3公斤，體重、生理數值嚴重落後，外表似難民般枯瘦，陳甚至不讓外界知道她育有這名小女兒，承辦人員形容如小說「不存在的女兒」情節，檢方依家暴凌虐致死罪嫌起訴陳女，將由國民法官審理。

基隆強風樹木碰觸電線線路跳脫 武昌街554戶停電逾6小時

巴威颱風侵襲，基隆今天強風及間歇性雨勢，凌晨3時40分中正區武昌街104巷附近，因樹木碰觸電線導致線路跳脫，554戶停電逾6小時。台電表示，上午10時搶修後恢復供電。

強颱來襲 蘆洲招牌掉落 砸到4輛機車

強颱巴威來襲，新北市蘆洲區信義路今天上午6時56分發生商店招牌掉落，砸到路邊停放4輛機車事故，所幸無人受傷。初步了解疑因鐵皮雨遮老舊腐朽被強風吹斷、造成2間店家盈豐五穀雜糧、協吉蛋糕招牌掉落，後續由店家和養工處聯繫廠商安排排除作業。

影／高雄郵務士送信途中遭追撞 勤餘救護員路過救人

高雄市新興區中正二路與民族二路口昨天中午發生一起大貨車追撞機車事故，1名郵務士騎機車送信途中，遭後方大貨車擦撞受傷。事故發生後，網路流傳現場救援畫面，救護員勤餘為受傷郵務士檢傷，還有人幫撐傘遮陽、暖心畫面，引發網友熱議。

雲林風雨增強 今晨65歲女騎士遭倒塌路樹壓傷送醫

受巴威颱風影響，雲林縣風雨增強，今日清晨一名65歲婦人騎機車行經二崙鄉156縣道時，遭倒塌路樹壓傷送醫，所幸意識清楚，送往台大醫院雲林分院治療，也是此次颱風襲台以來，雲林首起人員受傷災情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。