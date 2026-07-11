影／高雄郵務士送信途中遭追撞 勤餘救護員路過救人

陳姓婦人獨自扶養三名年幼子女，其中年僅十一月大的小女兒疑遭活活餓死，解剖發現女嬰體重僅三點三公斤，比剛出生時僅增加一百公克，外表似難民般枯瘦，陳女甚至不讓外界知道她有這名女兒，承辦人員形容猶如小說「不存在的女兒」情節，檢方依家暴凌虐致死罪起訴陳女，由國民法官審理。

2026-07-11 00:15