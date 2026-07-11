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影／高雄郵務士送信途中遭追撞 勤餘救護員路過救人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區中正二路與民族二路口昨天中午發生一起大貨車追撞機車事故，1名郵務士騎機車送信途中，遭後方大貨車擦撞受傷。事故發生後，網路流傳現場救援畫面，救護員勤餘為受傷郵務士檢傷，還有人幫撐傘遮陽、暖心畫面，引發網友熱議。

新興警分局表示，昨天中午12時25分許接獲報案，指中正二路與民族二路口發生交通事故，員警到場警戒並進行交通疏導及現場測量。

警方調查，45歲劉姓女子駕駛大貨車沿新興區中正三路西向直行時，疑未保持安全車距，不慎擦撞前方59歲林姓男子騎乘的機車。據了解，林男為中華郵政郵務士，當時正騎機車執行郵件投遞勤務。

事故造成林姓郵務士四肢多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療後無生命危險。警方對雙方酒測都無酒精反應。確實肇事原因由交通大隊釐清。

車禍發生後，有民眾將行車紀錄器畫面上傳至社群平台，也流傳救援現場影像，其中勤餘路過的救護員，在烈日高溫下細心替受傷的郵務士檢傷，通報119送醫，旁人還協助撐傘，並在一旁陪伴安撫，讓網友不禁貼文寫下「台灣最美的風景是人，最帥的是我那做消防的男友」，暖心畫面吸引不少網友按讚，留言讚賞消防人員的貼心與專業。

高雄1名郵務士執勤途中遭貨車追撞，機車倒在路上。記者林保光／翻攝
高雄1名郵務士執勤途中遭貨車追撞，機車倒在路上。記者林保光／翻攝

高雄1名郵務士執勤途中遭貨車追撞，路過的勤餘救護員救人，旁人還幫撐傘。圖／擷取自Threads／04.06ling
高雄1名郵務士執勤途中遭貨車追撞，路過的勤餘救護員救人，旁人還幫撐傘。圖／擷取自Threads／04.06ling

高雄1名郵務士執勤途中遭貨車追撞，勤餘救護員路過立即幫檢傷，扶郵務士到路旁。圖／擷取自Threads／04.06ling
高雄1名郵務士執勤途中遭貨車追撞，勤餘救護員路過立即幫檢傷，扶郵務士到路旁。圖／擷取自Threads／04.06ling

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