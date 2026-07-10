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颱風天放大假！苗縣議員翁杰苑裡服務處遭闖空門洗劫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

颱風還沒進來，小偷竟光天白日先來光顧！苗栗縣民進黨議員翁杰位於苑裡服務處，今天傍晚有助理前往巡視防颱措施時，發現門鎖被撬壞，入內察看才驚覺遭闖空門洗劫，初步統計損失約5萬元，目前全案由警方偵辦中。

聽到消息的翁杰也愕然，直呼「今天大家一起放颱風假保平安，沒想到竟給了宵小可趁之機！」他說，位在西勢里的服務處，周邊有KTV等娛樂場所，見警率還很高。因為氣象報告發布今夜強烈風雨將至，當地一位助理傍晚前往巡視門窗是否做好防颱，才赫然發現遭竊。

翁杰說，經初步清點財物，服務處抽屜內現金（公積金）、菸酒、禮盒、茶葉等有價值東西全被竊走一空，損失約5萬元左右。

另外，該選區通霄鎮南華社區一起盜採砂石案，近日剛被警方查獲移送法辦，因翁杰長期關切該場域不法情事，外界也聯想是否因此遭報復。對此，翁杰強調，若要報復直接敲碎門窗玻璃，沒必要只破壞門鎖侵入取財，研判應該不是私怨，單純闖空門案件，目前正由警方偵辦中。

議員翁杰位於苑裡服務處，今天傍晚遭闖空門洗劫財物，初步統計損失約5萬元，目前全案由警方偵辦中。圖／翁杰提供
議員翁杰位於苑裡服務處，今天傍晚遭闖空門洗劫財物，初步統計損失約5萬元，目前全案由警方偵辦中。圖／翁杰提供

民進黨 颱風假 苗栗縣

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