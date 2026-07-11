洋芋片藏菸、飲料瓶灌酒…台南監管員收賄夾帶違禁品遭押

台南監獄戒護科蘇姓管理員涉非法夾帶菸酒至監所給陳姓受刑人。圖／讀者提供

台南監獄四十歲蘇姓戒護科管理員被控今年二月至六月間，涉在洋芋片盒內夾帶香菸或在飲料瓶內灌入威士忌、紅酒，共非法夾帶兩千支菸及廿瓶酒入所給陳姓受刑人，收受家屬卅多萬元，檢警前天赴監獄等四地搜索並扣押相關證物，當晚當庭逮捕並聲押蘇男，昨午法院裁定羈押。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官黃慶瑋，前天會同廉政署南部地區調查組檢察官許華偉，指揮廉政署、保五總隊至台南監獄等四處搜索，傳訊被告蘇男等三人及一名證人。

據悉，陳姓受刑人因詐欺等案入監，在所內苦悶，透過蘇將陳母準備菸酒等違禁品夾帶入所享受。此案是台南監獄主動發覺，經檢察官偵查發現，蘇姓管理員涉嫌多次非法夾帶高粱酒、威士忌、紅酒及香菸等違禁品提供予陳姓受刑人，違背職務。

檢方訊後認定蘇涉犯貪汙治罪條例中違背職務收受賄賂罪，且有湮滅證據、勾串共犯或證人以及逃亡之虞，前晚當庭逮捕蘇聲押，台南地方法院昨午裁定羈押禁見。另陳女涉犯交付賄賂罪嫌，以卅萬元交保候傳。

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