北車外街友不滿家當被清掉 闖清潔隊抄武器砸車打人狂喊：我的家當

38歲尹姓女街友不滿放在台北車站外天橋的家當被當成垃圾清掉，今天早上前往環保局建成分隊理論，一氣之下抄起垃圾車的雨刷毀損垃圾車前擋風玻璃，接著又出拳攻擊制止的清潔隊班長，轄區警方獲報趕抵，依現行犯逮捕移送法辦。

警方今天早上10點多獲報，大同區民權西路的台北市環保局建成分隊有砸車情事，到場了解尹女是街友，因不滿放在天橋上的物品被清潔隊清走，因此闖入駐地理論，除了砸毀公務車更出拳攻擊上前制止的清潔隊班長林姓男子。

尹女怒氣沖沖質問憑什麼家當被當垃圾清掉，清潔隊則回覆曾張貼「限期清除」紙條，未獲改善才處理，而垃圾都被轉運到處理中心，已無法尋回。

警方認定尹女是現行犯，當場逮捕帶回派出所偵辦，警詢時她不斷跳針喊「我的家當」等語，警詢後被依妨害公務、毀損公物、傷害、侵入公署等罪嫌移送士林地檢署偵辦。